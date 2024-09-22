Здесь несладко: Пленный боец ВСУ рассказал, как командование обманывает солдат

Попавший в российский плен боец ВС Украины Николай Устенко рассказал о том, как его отправили в десантно-штурмовую бригаду без должной подготовки. Видео его допроса опубликовала пресс-служба Минобороны России.

Пленный солдат ВСУ Николай Устенко рассказывает, как без подготовки попал в десантно-штурмовую бригаду. Видео © Telegram / Минобороны России

Как рассказал Устенко, в военкомат он явился по доброй воле — в прошлом прошёл срочную службу и, получив повестку, решил не скрываться. Вскоре он понял, что поторопился с этим решением: его и сослуживцев прикомандировали к 95-й ОДШБ ВСУ под Житомиром. Мужчина написал отказ от службы в штурмовом подразделении и его перенаправили в нацгвардию Украины. С подготовкой там было не густо — стреляли на полигоне раз в месяц по 10 патронов. А потом из нацгвардейцев начали набирать тех, кто поедет на Запорожское направление, и тут-то его сослуживцы и начали суетиться.

«Все по больничкам начали бегать, искать болезни, чтобы списаться по-быстрому», — вспоминает пленный.

В плену Николай оказался с передовой, когда им обещали прикрытие от других подразделений ВСУ. По рации услышали, что их заберут. К ним подъехал БМП и бойцы только внутри поняли, что их везут к российским позициям.

«Нас просто обманывают. На «передке» не всё так хорошо и сладко, как нам говорят. Офицерам частей, к которым нас прикомандировывают, всё равно на нас, и мы как пушечное мясо», — заключил боец.