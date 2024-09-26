Медлительные лётчики ВСУ могли подставить под прицел «‎Кинжала» два истребителя F-16

Украинская армия потеряла сразу два американских истребителя F-16, которые ранее были переданы Киеву Нидерландами. Пилоты самолётов стартовали на взлёт с опозданием и были моментально уничтожены российской ракетой. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело», комментируя удар ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.