Медлительные лётчики ВСУ могли подставить под прицел «Кинжала» два истребителя F-16
СМИ: Два F-16 подбиты при взлёте в Староконстантинове из-за медлительных пилотов
F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Украинская армия потеряла сразу два американских истребителя F-16, которые ранее были переданы Киеву Нидерландами. Пилоты самолётов стартовали на взлёт с опозданием и были моментально уничтожены российской ракетой. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело», комментируя удар ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.
«На аэродроме Староконстантинов при попытке взлёта с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На авиабазе также находились Су-24. Удар нанесён из воздушной засады четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», — говорится в тексте.
Напомним, сегодня координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев сообщил об ударах ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВС Украины в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагаются F-16. По утверждению украинского блогера Анатолия Шария, ВСУ могли потерять сразу четыре американских истребителя.