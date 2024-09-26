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Медлительные лётчики ВСУ могли подставить под прицел «‎Кинжала» два истребителя F-16

СМИ: Два F-16 подбиты при взлёте в Староконстантинове из-за медлительных пилотов

26 сентября, 12:00
F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

F-16. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Украинская армия потеряла сразу два американских истребителя F-16, которые ранее были переданы Киеву Нидерландами. Пилоты самолётов стартовали на взлёт с опозданием и были моментально уничтожены российской ракетой. Об этом сообщает телеграм-канал «Военное дело», комментируя удар ВС РФ по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области.

«На аэродроме Староконстантинов при попытке взлёта с опозданием поражены два истребителя F-16, переданные Нидерландами. На авиабазе также находились Су-24. Удар нанесён из воздушной засады четырьмя МиГ-31К ВКС РФ с гиперзвуковым комплексом «Кинжал», — говорится в тексте.

Подполье засекло вблизи Одессы судно, где могут быть ракеты для F-16
Подполье засекло вблизи Одессы судно, где могут быть ракеты для F-16

Напомним, сегодня координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев сообщил об ударах ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВС Украины в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагаются F-16. По утверждению украинского блогера Анатолия Шария, ВСУ могли потерять сразу четыре американских истребителя.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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