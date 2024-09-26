Четыре «Кинжала» прилетели в аэродром ВСУ с F-16, подполье пишет о добыче

ВКС России нанесли четыре удара «Кинжалами» по военному аэродрому ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Там украинская армия «припарковала» американские самолёты F-16, об этом в своём телеграм-канале сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Представитель подполья сделал вывод, что подбито было как минимум две цели, поскольку Российская армия применила всего четыре «Кинжала». По его словам, главная сложность во время таких операций заключается в том, чтобы определить, в каком ангаре какой самолёт стоит. Этим занимаются операторы беспилотников.

«Итого: Четыре «Кинжала», значит – били не наугад, а значит – как минимум две цели были заряжены самолётами. Теперь узнаем какими. 90% даю, что всё красиво и поход древних укров на Крым опять отменяется!» – написал подпольщик и обещал позже уточнить сведения.