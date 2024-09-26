Шарий сообщил об уничтожении сразу четырёх F-16 одним ударом
Блогер Шарий: ВСУ могли потерять 4 истребителя F-16 за один удар Армии России
ВСУ могли потерять сразу четыре американских истребителя F-16 в результате одного удара российской армии. Об этом в личном телеграм-канале написал украинский блогер Анатолий Шарий, уточнив, что информация нуждается в проверке.
«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F16. Проверяем», — говорится в посте.
Напомним, что сегодня координатор пророссийского подполья Николаева Сергей Лебедев сообщил о четырёх ударах ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВС Украины в Староконстантинове Хмельницкой области, где располагаются F-16. Возможно, Шарию поступила информация о результатах именно этой атаки.
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