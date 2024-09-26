Шарий сообщил об уничтожении сразу четырёх F-16 одним ударом

ВСУ могли потерять сразу четыре американских истребителя F-16 в результате одного удара российской армии. Об этом в личном телеграм-канале написал украинский блогер Анатолий Шарий, уточнив, что информация нуждается в проверке.

«Сообщают, что в результате неожиданного удара минус четыре F16. Проверяем», — говорится в посте.