Подполье засекло вблизи Одессы судно, где могут быть ракеты для F-16

Морское судно с, предположительно, ракетами для истребителей F-16, идёт в порт города Южное в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — приводит слова подпольщика РИА «Новости».

Лебедев продемонстрировал фото судна, которое сделано неподалёку от порта Одессы.