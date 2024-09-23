Подполье засекло вблизи Одессы судно, где могут быть ракеты для F-16
Подпольщик Лебедев: В порт Южное под Одессой идёт судно с ракетами F-16
Морское судно с, предположительно, ракетами для истребителей F-16, идёт в порт города Южное в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Корабль заметили в порту Одессы, так он не стал там разгружаться, пошёл в порт Южное. По данным сопротивления, ВСУ ждут пополнение вооружения, сообщают, что боеприпасы для F-16», — приводит слова подпольщика РИА «Новости».
Лебедев продемонстрировал фото судна, которое сделано неподалёку от порта Одессы.
Ранее стало известно, что США думают над отправкой Киеву ракет средней дальности для F-16. Источники американских журналистов утверждают, что новые ракеты немного обезопасят самолёты от действия российских комплексов ПВО ближнего радиуса действия. Пуски будут осуществляться вдали от линии соприкосновения.
Напомним, 29 августа Генштаб ВСУ сообщил о первой потере F-16. В Верховной раде заявили о причастности украинского ЗРК Patriot к уничтожению самолёта. На следующий же день Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ.
Wikipedia / Minami Himemiya