Солдаты Вооружённых сил Украины пытали мирного жителя в селе в Курской области, а затем убили его. По словам дяди мужчины, военные вражеской армии, наплевав на принципы международного гуманитарного права, всячески издевались над племянником, после чего повесили его в церкви. Как рассказал родственник убитого, сам он жил в селе Черкасское Поречное Суджанского района и успел покинуть дом в ночь с 6 на 7 августа.

«Остался мой племянник, он остался в своём доме, жалко же всего нажитого... Он подумал, что его не тронут. Они (боевики ВСУ. — Прим. Life.ru) над ним издевались, били, а потом затащили в церковь и повесили», — приводит слова мужчины РИА «Новости».

Показания зафиксировали военные следователи, начато расследование.