Боевик ВСУ убил трёх российских военнопленных в Курской области

Украинский солдат Александр Гусак расстрелял трёх пленных российских военнослужащих. После попадания в руки солдат РФ боевик объяснил чудовищное преступление приказом своего командира.

«Ко мне подошли, сказали: «Бери оружие, пошли», взводный Электрик, командир взвода. «Бери оружие и их расстреливай», я отказался их расстреливать, он сказал: «А бо ты, а бо я тебя», у меня выхода не было», — заявил Гусак РИА «Новости».

Расстрел произвели в Курской области. Трёх парней из России ранее взяли в плен во время боя на 363-м километре железной дороги. Позже командир дал Гусаку приказ их убить. Украинец признался, что после приказа ушёл на свою позицию и оттуда открыл огонь по военнопленным.