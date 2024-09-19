Боевик ВСУ убил трёх российских военнопленных в Курской области
Украинский солдат Гусак признался в расстреле трёх российских военнопленных
Украинский солдат Александр Гусак расстрелял трёх пленных российских военнослужащих. После попадания в руки солдат РФ боевик объяснил чудовищное преступление приказом своего командира.
«Ко мне подошли, сказали: «Бери оружие, пошли», взводный Электрик, командир взвода. «Бери оружие и их расстреливай», я отказался их расстреливать, он сказал: «А бо ты, а бо я тебя», у меня выхода не было», — заявил Гусак РИА «Новости».
Расстрел произвели в Курской области. Трёх парней из России ранее взяли в плен во время боя на 363-м километре железной дороги. Позже командир дал Гусаку приказ их убить. Украинец признался, что после приказа ушёл на свою позицию и оттуда открыл огонь по военнопленным.
Ранее стало известно, что бойцы украинской армии безжалостно убили двух женщин и собаку в Курской области. Военнослужащие просто бросили тела погибших на просёлочной дороге в Кореневском районе.
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