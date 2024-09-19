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19 сентября, 06:22

Боевик ВСУ убил трёх российских военнопленных в Курской области

Украинский солдат Гусак признался в расстреле трёх российских военнопленных

Украинский солдат Александр Гусак расстрелял трёх пленных российских военнослужащих. После попадания в руки солдат РФ боевик объяснил чудовищное преступление приказом своего командира.

«Ко мне подошли, сказали: «Бери оружие, пошли», взводный Электрик, командир взвода. «Бери оружие и их расстреливай», я отказался их расстреливать, он сказал: «А бо ты, а бо я тебя», у меня выхода не было»,заявил Гусак РИА «Новости».

Расстрел произвели в Курской области. Трёх парней из России ранее взяли в плен во время боя на 363-м километре железной дороги. Позже командир дал Гусаку приказ их убить. Украинец признался, что после приказа ушёл на свою позицию и оттуда открыл огонь по военнопленным.

Появилось ужасающее видео убийства пленного русского бойца колумбийцами из «Карпатской сечи»
Появилось ужасающее видео убийства пленного русского бойца колумбийцами из «Карпатской сечи»

Ранее стало известно, что бойцы украинской армии безжалостно убили двух женщин и собаку в Курской области. Военнослужащие просто бросили тела погибших на просёлочной дороге в Кореневском районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /

Наталья Афонина
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