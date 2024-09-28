Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области
Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области на участке Нижней Паровой. Об этом сообщил командующий спецназом и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-майор Апти Алаудинов.
Он отметил, что бойцы уничтожили противника, удерживавшего позицию, и успешно закрепились на этом участке с полком 1427.
Алаудинов подчеркнул, что операция прошла успешно, несмотря на уверенность противника. Он также добавил, что ВСУ попытались атаковать опорный пункт 810-й бригады морпехов, но были уничтожены.
Ранее в Курской области бойцы расчёта БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» полностью уничтожили ангары, в которых укрывались украинские боевики. За день до этого российский беспилотник зафиксировал передвижение техники и личного состава ВСУ.
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