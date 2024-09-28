Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области

Отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области на участке Нижней Паровой. Об этом сообщил командующий спецназом и заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России генерал-майор Апти Алаудинов.

Он отметил, что бойцы уничтожили противника, удерживавшего позицию, и успешно закрепились на этом участке с полком 1427.

Алаудинов подчеркнул, что операция прошла успешно, несмотря на уверенность противника. Он также добавил, что ВСУ попытались атаковать опорный пункт 810-й бригады морпехов, но были уничтожены.