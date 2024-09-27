Пощады не будет: Появилось видео истребления группы ВСУ, пытавшейся прорваться в Курской области
МО РФ: ВС России разгромили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области
Бойцы российской армии разгромили технику и отряды личного состава ВСУ в Глушковском районе Курской области. Эпичное видео с работой в рамках выполнения задач СВО публикует Минобороны России.
ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России
«На кадрах – уничтожение боевой бронированной техники и личного состава ВСУ операторами ударных БпЛА и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки войск «Север» в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области», — отмечается в сообщении ведомства.
В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали две советские БМП с экипажами, бронетранспортёр, изготовленный в одной из стран НАТО, инженерную машину разграждения, самоходную артиллерийскую установку, находившуюся в укрытии, а также до двух отделений пехоты Вооружённых сил Украины.
Ранее военный корреспондент опубликовал записки, которые солдаты ВСУ делали перед смертью в Курской области. В них, в том числе содержатся слова ненависти, обращённые к главкому украинской армии Александрому Сырскому и Владимиру Зеленскому. А накануне Life.ru публиковал видео, на котором наши парни под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье.
Telegram / Минобороны России