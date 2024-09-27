Пощады не будет: Появилось видео истребления группы ВСУ, пытавшейся прорваться в Курской области

Бойцы российской армии разгромили технику и отряды личного состава ВСУ в Глушковском районе Курской области. Эпичное видео с работой в рамках выполнения задач СВО публикует Минобороны России.

«На кадрах – уничтожение боевой бронированной техники и личного состава ВСУ операторами ударных БпЛА и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки войск «Север» в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области», — отмечается в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали две советские БМП с экипажами, бронетранспортёр, изготовленный в одной из стран НАТО, инженерную машину разграждения, самоходную артиллерийскую установку, находившуюся в укрытии, а также до двух отделений пехоты Вооружённых сил Украины.