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27 сентября, 14:21

Пощады не будет: Появилось видео истребления группы ВСУ, пытавшейся прорваться в Курской области

МО РФ: ВС России разгромили бронетехнику и личный состав ВСУ в Курской области

Бойцы российской армии разгромили технику и отряды личного состава ВСУ в Глушковском районе Курской области. Эпичное видео с работой в рамках выполнения задач СВО публикует Минобороны России.

ВС РФ ударили по подразделениям ВСУ в курском приграничье. Видео © Telegram / Минобороны России

«На кадрах – уничтожение боевой бронированной техники и личного состава ВСУ операторами ударных БпЛА и FPV-дронов подразделений ВДВ группировки войск «Север» в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области», — отмечается в сообщении ведомства.

В ведомстве уточнили, что российские военнослужащие ликвидировали две советские БМП с экипажами, бронетранспортёр, изготовленный в одной из стран НАТО, инженерную машину разграждения, самоходную артиллерийскую установку, находившуюся в укрытии, а также до двух отделений пехоты Вооружённых сил Украины.

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Ранее военный корреспондент опубликовал записки, которые солдаты ВСУ делали перед смертью в Курской области. В них, в том числе содержатся слова ненависти, обращённые к главкому украинской армии Александрому Сырскому и Владимиру Зеленскому. А накануне Life.ru публиковал видео, на котором наши парни под тяжёлый рок «усмирили» противника в курском приграничье.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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