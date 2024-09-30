Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в курском приграничье более 350 солдат, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска» и израильскую радиолокационную станцию «Рада». Общие потери ВСУ за всё время боевых действий на этом участке превысили 18,9 тысячи человек.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортёров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении Минобороны РФ.