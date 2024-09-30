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Регион
30 сентября, 09:52

Алаудинов: ВС России планомерно освобождают Курскую область

Курская область планомерно зачищается от украинских военных. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в регионе подконтрольная.

«Потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем потихоньку Курскую область, уничтожая ресурсы противника»,сказал он в разговоре с ТАСС.

Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Ранее Life.ru сообщали об очередной попытке ВСУ прорваться через границу в Курской области. Однако противник быстро об этом пожалел. Тем временем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье превысили 18 тысяч бойцов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Мария Любицкая
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