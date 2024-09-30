Алаудинов: ВС России планомерно освобождают Курскую область

Курская область планомерно зачищается от украинских военных. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в регионе подконтрольная.