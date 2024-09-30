Алаудинов: ВС России планомерно освобождают Курскую область
Курская область планомерно зачищается от украинских военных. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, обстановка в регионе подконтрольная.
«Потихоньку выдавливаем противника с нашей территории. Зачищаем потихоньку Курскую область, уничтожая ресурсы противника», — сказал он в разговоре с ТАСС.
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