ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области и быстро пожалели

Российские военные за минувшие сутки отразили пять контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 29 сентября.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении.