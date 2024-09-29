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29 сентября, 10:56

ВСУ попытались прорваться через границу в Курской области и быстро пожалели

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили пять контратак ВСУ в Курской области

Российские военные за минувшие сутки отразили пять контратак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в населённых пунктах Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье, 29 сентября.

«За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что ВС РФ при поддержке авиации и огня артиллерии отразили шесть попыток украинских войск прорваться через границу около посёлка Новый Путь. ВСУ потеряли более 50 человек убитыми и ранеными. Кроме того, ВС РФ уничтожили танк, четыре боевые бронированные машины и один автомобиль. В МО уточнили, что пять украинских солдат сдались в плен к российским военным.

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Ликвидация вооружённого мечом бойца ВСУ в Курской области попала на видео

А ранее Life.ru писал, что ВС России отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области. Украинские войска потеряли более 60 человек. Тем временем общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье превысили 18 тысяч бойцов. Украинская армия потеряла пять боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия и восемь автомобилей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Дарья Нарыкова
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