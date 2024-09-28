ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области
За прошедшие сутки бойцы ВС РФ успешно отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России.
«Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ.
Украинская армия потеряла более 60 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
А ранее Life.ru сообщал, что отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области на участке Нижней Паровой. Бойцы уничтожили противника, удерживавшего позицию, и успешно закрепились на этом участке.
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