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28 сентября, 12:00

ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

За прошедшие сутки бойцы ВС РФ успешно отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла более 60 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

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А ранее Life.ru сообщал, что отряд «Каштан» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области на участке Нижней Паровой. Бойцы уничтожили противника, удерживавшего позицию, и успешно закрепились на этом участке.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Мария Любицкая
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