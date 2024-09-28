ВС РФ отразили пять попыток прорыва ВСУ через границу в Курской области

За прошедшие сутки бойцы ВС РФ успешно отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

«Отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь и Медвежье», — заявили в Минобороны РФ.

Украинская армия потеряла более 60 человек, две боевые бронированные машины и два автомобиля.