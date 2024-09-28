Пять украинских дронов сбиты силами ПВО в Белгородской и Курской областях

В течение прошедшей ночи была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении в телеграм-канале.