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27 сентября, 18:38

Дрон взорвался в квартире под Белгородом, пострадала 8-летняя девочка

Гладков: Девочка пострадала в Дубовом при взрыве залетевшего в квартиру БПЛА

ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Пострадали двое мирных жителей, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД. Девочку восьми лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Её маме с резаной раной лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Повреждена одна квартира многоквартирного дома», — сказано в публикации.

Также осколками посечены семь легковых авто.

Гладков добавил, что в Ржевке Шебекинского городского округа после обстрела сельскохозяйственного предприятия повреждения получили два хранилища с зерном, два здания и дорога, осколки посекли КамАЗ. Экстренные службы уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.

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Ранее Life.ru писал, что дрон самолётного типа сбит над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет.

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ТАСС / Евгений Мартынов

Юрий Лысенко
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