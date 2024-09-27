Дрон взорвался в квартире под Белгородом, пострадала 8-летняя девочка

ВСУ нанесли удары по двум населённым пунктам Белгородской области. Пострадали двое мирных жителей, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В посёлке Дубовое Белгородского района дрон сдетонировал в квартире МКД. Девочку восьми лет с минно-взрывной травмой, контузией и осколочными ранениями кисти бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Её маме с резаной раной лица медицинская помощь оказана на месте, от госпитализации она отказалась. Повреждена одна квартира многоквартирного дома», — сказано в публикации.

Также осколками посечены семь легковых авто.

Гладков добавил, что в Ржевке Шебекинского городского округа после обстрела сельскохозяйственного предприятия повреждения получили два хранилища с зерном, два здания и дорога, осколки посекли КамАЗ. Экстренные службы уточняют информацию о разрушениях и пострадавших.