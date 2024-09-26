Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 03:30

Губернатор Богомаз: Дрон самолётного типа сбит над Брянской областью

Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Брянскую область с применением беспилотника. Сорвать планы боевиков удалось российским зенитчикам, которые точным огнём уничтожили летательный аппарат, рассказал глава региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался губернатор в Telegram, поблагодарив расчёты ПВО.

В Брянской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
В Брянской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

А в Белгородской области тем временем скончался водитель машины, которую 22 сентября протаранил украинский дрон. Врачи несколько дней пытались спасти мужчину с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног, но смерть всё же оказалась сильнее.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров