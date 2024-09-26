Губернатор Богомаз: Дрон самолётного типа сбит над Брянской областью
Киевский режим предпринял очередную попытку атаковать Брянскую область с применением беспилотника. Сорвать планы боевиков удалось российским зенитчикам, которые точным огнём уничтожили летательный аппарат, рассказал глава региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался губернатор в Telegram, поблагодарив расчёты ПВО.
А в Белгородской области тем временем скончался водитель машины, которую 22 сентября протаранил украинский дрон. Врачи несколько дней пытались спасти мужчину с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног, но смерть всё же оказалась сильнее.
Telegram / Минобороны России