Губернатор Богомаз: Дрон самолётного типа сбит над Брянской областью

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался губернатор в Telegram, поблагодарив расчёты ПВО.

А в Белгородской области тем временем скончался водитель машины, которую 22 сентября протаранил украинский дрон. Врачи несколько дней пытались спасти мужчину с проникающим ранением брюшной полости и осколочными ранениями ног, но смерть всё же оказалась сильнее.