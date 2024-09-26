В Брянской области пресекли атаку беспилотника ВСУ
В Брянской области была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.
Жертв и разрушений удалось избежать. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.
Ранее в ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы поразили центр радиосвязи ВСУ. Об успехах нашей армии заявили в оборонном ведомстве.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Naeblys