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25 сентября, 21:05

В Брянской области пресекли атаку беспилотника ВСУ

В Брянской области была предотвращена попытка террористической атаки ВСУ с использованием беспилотного летательного аппарата. По словам губернатора Александра Богомаза, БПЛА был обнаружен и уничтожен силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ.

Жертв и разрушений удалось избежать. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Минобороны РФ: ВСУ лишились 17 тысяч бойцов за всё время боёв в Курской области
Минобороны РФ: ВСУ лишились 17 тысяч бойцов за всё время боёв в Курской области

Ранее в ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы поразили центр радиосвязи ВСУ. Об успехах нашей армии заявили в оборонном ведомстве.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Артём Гапоненко
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