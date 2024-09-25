Армия России нанесла поражение центру радиосвязи ВСУ

В ходе ежедневного брифинга в ведомстве также сообщили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Между тем, за предыдущие сутки российские войска сбили 63 дрона ВСУ, две ракеты HARM и три РСЗО HIMARS. При этом за всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили около 900 самолётов и вертолётов, свыше 32 тысяч беспилотников и более 18 000 танков и других боевых бронированных машин.