Армия России нанесла поражение центру радиосвязи ВСУ
В ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы поразили центр радиосвязи ВСУ. Об успехах нашей армии сообщили в Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, наши парни ударили по скоплениям живой силы и военной техники врага в 153 районах.
В ходе ежедневного брифинга в ведомстве также сообщили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Между тем, за предыдущие сутки российские войска сбили 63 дрона ВСУ, две ракеты HARM и три РСЗО HIMARS. При этом за всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили около 900 самолётов и вертолётов, свыше 32 тысяч беспилотников и более 18 000 танков и других боевых бронированных машин.
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