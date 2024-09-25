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25 сентября, 09:33

Армия России нанесла поражение центру радиосвязи ВСУ

В ходе выполнения задач специальной военной операции российские бойцы поразили центр радиосвязи ВСУ. Об успехах нашей армии сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение центру радиосвязи ВСУ, цехам производства и складу беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, наши парни ударили по скоплениям живой силы и военной техники врага в 153 районах.

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В ходе ежедневного брифинга в ведомстве также сообщили об освобождении населённых пунктов Острое и Григоровка, расположенных в Донецкой Народной Республике. Между тем, за предыдущие сутки российские войска сбили 63 дрона ВСУ, две ракеты HARM и три РСЗО HIMARS. При этом за всё время проведения СВО ВС РФ уничтожили около 900 самолётов и вертолётов, свыше 32 тысяч беспилотников и более 18 000 танков и других боевых бронированных машин.

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© Telegram /Минобороны России

Николь Вербер
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