Российская авиация разбомбила завод, где производились двигатели для самолётов ВСУ
МО: Авиация ВС РФ ударила по заводу, производившему двигатели для самолётов ВСУ
Российские военные самолёты нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украина, где изготавливались и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для авиации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией и ракетными войсками. Также российские самолёты поразили объекты энергетики, питавшие завод, инфраструктуру военного аэродрома, два цеха производства и пункта сборов дронов, склад горюче-смазочных материалов, а также скопления живой силы и техники противника в 149 районах.
Ранее сообщалось, что российские войска поразили военные аэродромы и источники энергии ВПК Украины. Также была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6.
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