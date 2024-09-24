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24 сентября, 09:36

Российская авиация разбомбила завод, где производились двигатели для самолётов ВСУ

МО: Авиация ВС РФ ударила по заводу, производившему двигатели для самолётов ВСУ

Российские военные самолёты нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украина, где изготавливались и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для авиации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией и ракетными войсками. Также российские самолёты поразили объекты энергетики, питавшие завод, инфраструктуру военного аэродрома, два цеха производства и пункта сборов дронов, склад горюче-смазочных материалов, а также скопления живой силы и техники противника в 149 районах.

Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»
Нанесён удар по украинскому военному заводу «Мотор Сич»

Ранее сообщалось, что российские войска поразили военные аэродромы и источники энергии ВПК Украины. Также была уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей 36Д6.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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