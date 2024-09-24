Российская авиация разбомбила завод, где производились двигатели для самолётов ВСУ

Российские военные самолёты нанесли удар по предприятию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украина, где изготавливались и обслуживались авиационные газотурбинные двигатели для авиации ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение предприятию оборонно-промышленного комплекса Украины, на котором осуществлялось производство и обслуживание авиационных газотурбинных двигателей для боевых самолётов ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что удар наносился оперативно-тактической авиацией, БПЛА, артиллерией и ракетными войсками. Также российские самолёты поразили объекты энергетики, питавшие завод, инфраструктуру военного аэродрома, два цеха производства и пункта сборов дронов, склад горюче-смазочных материалов, а также скопления живой силы и техники противника в 149 районах.