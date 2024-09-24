Российские войска за сутки сбили 63 дрона ВСУ, две ракеты HARM и три РСЗО HIMARS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшие сутки сбили 63 дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) и две противорадиолокационные ракеты HARM. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 24 сентября.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS производства США, а также 63 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что всего за время проведения спецоперации (СВО) ВС РФ уничтожили 646 самолётов, 283 вертолёта, 32 187 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 18 343 танка и других боевых бронированных машин, 1 458 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 15 150 орудий полевой артиллерии и миномётов, 26 436 единиц специальной военной автомобильной техники противника.