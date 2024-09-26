Гладков сообщил о смерти мужчины, пострадавшего от удара ВСУ по автомобилю

Раненый житель Белгородской области, который был атакован украинскими боевиками на участке автодороги Чайки – Красный Октябрь 22 сентября, скончался в больнице. О смерти мужчины в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что дрон ВСУ ударил по движущейся машине и нанёс водителю проникающее ранение брюшной полости. Также мужчина получил множественные осколочные ранения ног. Врачи несколько дней пытались спасти пациента от гибели, но усилия медиков оказались безрезультатны.

«Приношу самые искренние слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким погибшего. Это наше общее, огромное горе, которое никогда и ничем не восполнить...», — написал Гладков.