Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 22:00

Гладков сообщил о смерти мужчины, пострадавшего от удара ВСУ по автомобилю

Раненый житель Белгородской области, который был атакован украинскими боевиками на участке автодороги Чайки – Красный Октябрь 22 сентября, скончался в больнице. О смерти мужчины в Telegram написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что дрон ВСУ ударил по движущейся машине и нанёс водителю проникающее ранение брюшной полости. Также мужчина получил множественные осколочные ранения ног. Врачи несколько дней пытались спасти пациента от гибели, но усилия медиков оказались безрезультатны.

«Приношу самые искренние слова соболезнования, сочувствия и поддержки родным и близким погибшего. Это наше общее, огромное горе, которое никогда и ничем не восполнить...», — написал Гладков.

В Херсонской области совершён теракт против семьи главврача, погибла его жена
В Херсонской области совершён теракт против семьи главврача, погибла его жена

Гибелью мирного населения завершился и недавний обстрел села Архангельское Шебекинского городского округа. В результате удара скончались трое гражданских, один из них — подросток.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров