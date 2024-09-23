Гладков: Три человека, включая подростка, погибли при обстреле ВСУ под Шебекином

В Белгородской области три человека погибли при обстреле ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Трагедия произошла в селе Архангельское Шебекинскоого городского округа. Среди погибших ребёнок.

«Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. Приношу свои соболезнования… Невозможно подобрать слова утешения родным и близким погибших, особенно родителям погибшего ребёнка», — говорится в телеграм-канале Гладкова.

Также при обстреле пострадало два человека, в том числе несовершеннолетний. Получившего минно-взрывную травму мальчика бригада скорой доставляет в детскую областную клиническую больницу. Также в больницу доставляется мужчина с осколочным ранением бедра и ранением грудной клетки.