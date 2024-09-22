Глава Белгородской области Гладков уходит в отпуск на две недели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит в отпуск на две недели. В своём телеграм-канале он заявил, что его заместители и министры правительства будут находиться на своих рабочих местах.

«Ближайшие две недели буду находиться в отпуске. Вынужден признать, что всё-таки отпуск нужен каждому человеку. Все заместители губернатора и министры областного правительства находятся на рабочих местах, главы администрации и их заместители. Все готовы к выполнению тех задач, которые вы ставите перед властью», — рассказал он и добавил, что будет держать ситуацию в регионе под контролем.