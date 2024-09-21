Гладков: Шесть сёл в Белгородской области лишились света после атаки БПЛА ВСУ
Шесть сёл в Белгородской области остались без света после атаки украинского БПЛА по Тишанке в Волоконовском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал он в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что сотрудники аварийных бригад начнут восстанавливать электроснабжение, как только на это будет дано добро от МО РФ. Сведения о повреждениях и пострадавших продолжают уточнять.
Сегодня ранним утром беспилотники атаковали Тихорецкий район Краснодарского края. Силами ПВО и РЭБ были подавлены два БПЛА самолётного типа, но падение обломков одного из них привели к пожару и детонации взрывоопасных объектов. Поблизости от места возгорания располагается населённый пункт, его жителей эвакуировали из соображений безопасности.
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