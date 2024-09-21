Гладков: Шесть сёл в Белгородской области лишились света после атаки БПЛА ВСУ

Шесть сёл в Белгородской области остались без света после атаки украинского БПЛА по Тишанке в Волоконовском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Село Тишанка Волоконовского района подверглось атаке беспилотника. Предварительно, пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи — на данный момент без света остаются сёла Тишанка и Новое, хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что сотрудники аварийных бригад начнут восстанавливать электроснабжение, как только на это будет дано добро от МО РФ. Сведения о повреждениях и пострадавших продолжают уточнять.