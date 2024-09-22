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22 сентября, 12:37

На Белгородчине при обстреле ВСУ пострадали 10 человек, в том числе глава села

В результате атаки ВСУ на село Черемошное в Белгородской области пострадали десять человек, в том числе глава Яснозоренского сельского поселения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения и семь бойцов самообороны. Бригады СМП доставляют шестерых пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода, ещё четверых — в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Трое пострадавших мужчин находятся в тяжёлом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, двое — в удовлетворительном. Раненым оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул Гладков. Он добавил, что информация о последствиях обстрела уточняется.

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Ранее женщина погибла при обстреле ВСУ села Безлюдовка в Белгородской области. Также повреждения были выявлены на территории 21 частного дома.

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ТАСС / Евгений Мартынов

Никита Никонов
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