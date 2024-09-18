ВСУ обстреляли село под Белгородом, погибла женщина

Жительница села Безлюдовка погибла в результате обстрела со стопорны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его данным, женщина скончалась от полученных ран до приезда медиков.

«Всегда очень трудно найти слова, которые смогли бы утешить родных и близких… Приношу свои самые искренние соболезнования, это невосполнимая утрата для всех нас», — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что после подомового обхода в селе Безлюдовка были выявлены повреждения одного автомобиля, а также окон, фасадов, кровли, ограждений и надворных построек на территории ещё 21 частных домов. В настоящее время на местах прилётах работают сотрудники экстренных служб.