Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 05:49

В Шебекине украинский дрон атаковал автобус, четверо пострадали

В результате атаки украинского дрона по служебному автобусу в Шебекине Белгородской области пострадало четверо мирных жителей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы... Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль
В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль

Ранее украинские войска также атаковали Шебекинский городской округ, в результате чего пострадали четыре человека. На трассе Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранения получили три мирных жителя: двое мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщина с минно-взрывной травмой и контузией, всех их доставили в белгородскую больницу №2.

Обложка ©

Life.ru

Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров