В Шебекине украинский дрон атаковал автобус, четверо пострадали
В результате атаки украинского дрона по служебному автобусу в Шебекине Белгородской области пострадало четверо мирных жителей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы... Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.
Ранее украинские войска также атаковали Шебекинский городской округ, в результате чего пострадали четыре человека. На трассе Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранения получили три мирных жителя: двое мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщина с минно-взрывной травмой и контузией, всех их доставили в белгородскую больницу №2.
Life.ru