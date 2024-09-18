В Шебекине украинский дрон атаковал автобус, четверо пострадали

В результате атаки украинского дрона по служебному автобусу в Шебекине Белгородской области пострадало четверо мирных жителей. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы... Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Ещё один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», — говорится в сообщении.