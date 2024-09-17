В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль

В Шебекинском городском округе Белгородской области произошло нападение украинского дрона на гражданскую машину. FPV-беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, что привело к ранениям двух мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из пострадавших получил баротравму и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, второй пострадавший также получил баротравму. Скорая помощь доставила обоих ранены в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.