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17 сентября, 18:29

В Белгородской области дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль

В Шебекинском округе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, ранены два человека

В Шебекинском городском округе Белгородской области произошло нападение украинского дрона на гражданскую машину. FPV-беспилотник атаковал движущийся по дороге легковой автомобиль, что привело к ранениям двух мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, один из пострадавших получил баротравму и поверхностные осколочные ранения правой руки и левого предплечья, второй пострадавший также получил баротравму. Скорая помощь доставила обоих ранены в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о последствиях атаки уточняется.

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Ранее украинские войска также атаковали Шебекинский городской округ, в результате чего пострадали четыре человека. На трассе Шебекино — Белгород после попадания снаряда ранения получили три мирных жителя: двое мужчин с осколочными ранениями грудной клетки и женщина с минно-взрывной травмой и контузией, всех их доставили в белгородскую больницу №2.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zysko Sergii

Кирилл Сосновских
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