Появилось видео с моментом удара ВСУ по парковке в Белгороде

В социальных сетях публикуют новое видео украинского удара по одной из парковок Белгорода. Отчётливо заметен сильный взрыв, повредивший автомобили. На месте возник пожар.

Напомним, утром 16 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. Данных о пострадавших не поступало, однако последствия «на земле» есть, и они попали на видео. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Известно, что в городе повреждены несколько квартир.