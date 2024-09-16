Появилось видео с моментом удара ВСУ по парковке в Белгороде
В социальных сетях публикуют новое видео украинского удара по одной из парковок Белгорода. Отчётливо заметен сильный взрыв, повредивший автомобили. На месте возник пожар.
Момент удара по парковке в Белгороде. Видео © Telegram / «Взрывы Белгород»
Напомним, утром 16 сентября ВСУ нанесли очередной удар по Белгороду. Данных о пострадавших не поступало, однако последствия «на земле» есть, и они попали на видео. Губернатор Вячеслав Гладков выехал на место происшествия. Известно, что в городе повреждены несколько квартир.
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Telegram / «Взрывы Белгород»