ВСУ вновь обстреляли Белгород, горят машины, есть попадания в жилые дома

Украинские военные вновь ударили по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения.

Глава региона выехал на место происшествия. Данных о пострадавших пока не поступало. Местные жители слышали над городом несколько взрывов из-за работы системы ПВО.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Видео © Telegram / Настоящий Гладков