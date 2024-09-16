ВСУ вновь обстреляли Белгород, горят машины, есть попадания в жилые дома
Гладков сообщил об очередном обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Горящие автомобили в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © SHOT
Украинские военные вновь ударили по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения.
Глава региона выехал на место происшествия. Данных о пострадавших пока не поступало. Местные жители слышали над городом несколько взрывов из-за работы системы ПВО.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Видео © Telegram / Настоящий Гладков
Ранее Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО и сбитом беспилотнике над Белгородской областью. В результате ранения получил мужчина в посёлке Разумное.