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16 сентября, 03:56

ВСУ вновь обстреляли Белгород, горят машины, есть попадания в жилые дома

Гладков сообщил об очередном обстреле Белгорода со стороны ВСУ

Горящие автомобили в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © SHOT

Горящие автомобили в Белгороде после обстрела ВСУ. Обложка © SHOT

Украинские военные вновь ударили по Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть данные о возгорании автомобилей и попаданиях в жилые помещения.

Глава региона выехал на место происшествия. Данных о пострадавших пока не поступало. Местные жители слышали над городом несколько взрывов из-за работы системы ПВО.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Белгорода. Видео © Telegram / Настоящий Гладков

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Ранее Вячеслав Гладков сообщил о работе ПВО и сбитом беспилотнике над Белгородской областью. В результате ранения получил мужчина в посёлке Разумное.

Артур Лапсаков
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