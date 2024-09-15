«Испытываю чувство злости»: Австралийский журналист попал под обстрел ВСУ в Белгороде
Журналист Джони Х: ВСУ атакуют западными ракетами детсады и площадки в Белгороде
Журналист у мемориала детям, погибшим от ракетного обстрела Украины. Обложка © Telegram/CafeRevolution , Johnee H -truth matters
ВСУ атакуют детские сады и площадки оружием, поставленным Западом. Об этом сообщил журналист из Австралии и автор телеграм-канала «CafeRevolution« Джони Х.
«Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда — это западные ракеты, которые мы поставляем», — заявил журналист в опубликованном на своём Youtube-канале ролике.
Джони Х отметил, что успел задокументировать прилёт западных ракет по детскому саду. Он добавил, что это были снаряды HIMARS. К счастью, по его словам, атака произошла за час до прихода детей в учреждение, поэтому все остались целы, хотя сад полностью разрушен.
Ранее Life.ru сообщал, что один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. В результате падения обломков пострадал мужчина из посёлка Разумное. В регионе сработала система противовоздушной обороны. Также из-за атаки ВСУ повредилось промышленное предприятие.