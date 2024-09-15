«Испытываю чувство злости»: Австралийский журналист попал под обстрел ВСУ в Белгороде

«Мы находимся в центре детской площадки. Вчера я был здесь во время ракетного обстрела. Нам пришлось укрыться в убежище. Это гражданский город. В городе нет ни одного военного. Люди пытаются жить здесь, и я испытываю чувство злости, когда нахожусь здесь, потому что ракеты, которые долетают сюда — это западные ракеты, которые мы поставляем», — заявил журналист в опубликованном на своём Youtube-канале ролике.