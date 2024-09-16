Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде от атаки ВСУ

Несколько квартир пострадали в жилом доме в Белгороде в результате атаки ВСУ. Об этом пишет SHOT.

Предварительно, один из снарядов попал в квартиру на 15 этаже жилого дома. Выбиты стёкла и разрушены балконы.

Последствия попадания по дому в Белгороде. Видео © Telegram / SHOT

Также на камеру был заснят прилёт по автомобилю на одной из парковок в городе.

Прилёт по одной из парковок в Белгороде. Видео © Telegram / Валуйки