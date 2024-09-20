Пушилин: Три человека погибли и 15 ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР

За день от обстрелов ВСУ в ДНР погибли трое человек. Ещё пятнадцать гражданских, включая троих детей, в результате ударов украинской армии получили ранения. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Три человека погибли, ещё 15 мирных жителей, в том числе три подростка, пострадали сегодня в результате киевской агрессии <...> К этому часу со стороны ВФУ совершены 25 вооружённых атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 220 мм (РСЗО «Ураган»), ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — написал он.

В Донецке и Горловке повреждены девять жилых домов. В столице региона ущерб нанесён четырём объектам гражданской инфраструктуры, в частности клубу и пустующему складскому помещению. В Горловке был повреждён автовокзал и магазин.