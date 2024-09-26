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26 сентября, 09:11

Армия России разбомбила завод БПЛА в Запорожье и уничтожила до 250 украинских «птичек»

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по заводу "Мотор Сич" и поразили 250 БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удар по цехам сборки и хранения украинских беспилотников в Запорожье. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уточнив что нашим парням удалось поразить порядка 250 вражеских «птичек».

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по заводу "Мотор Сич". Видео © Telegram/Минобороны России

«До 250 БПЛА ВСУ различного типа уничтожено в результате нанесения авиационного удара с применением УМПК-500 по цехам сборки и хранения БПЛА на двигателестроительном предприятии авиационной промышленности ПАО «Мотор Сич», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Появилось видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье
Появилось видео карающего бомбового удара по ВСУ в курском приграничье

А ранее в МО публиковали эпичное видео охоты асов на «Аллигаторах» на ВСУ в курском приграничье. Российские военные смогли достать назначенную цель с помощью ракет, после чего вернулись в аэродромы вылета.

Обложка ©

Telegram/Минобороны России

Николь Вербер
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