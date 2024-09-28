Ликвидация вооружённого мечом бойца ВСУ в Курской области попало на видео

На кадрах виден ВСУшник с мечом в руках, передвигающийся по одному из населённых пунктов в курском приграничье. Затем происходит удар по строению, в которое зашёл украинский военный. Камера запечатлела взрыв и поднимающиеся клубы чёрного дыма.