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28 сентября, 16:41

Ликвидация вооружённого мечом бойца ВСУ в Курской области попало на видео

В Курской области ликвидировали вооружённого мечом бойца ВСУ

Вооружённый мечом солдат ВСУ уничтожен в Курской области. Соответствующее видео появилось в околовоенном телеграм-канале «Будни радистки».

Ликвидация ВСУшника с мечом в Курской области. Видео © Telegram / Будни Радистки

На кадрах виден ВСУшник с мечом в руках, передвигающийся по одному из населённых пунктов в курском приграничье. Затем происходит удар по строению, в которое зашёл украинский военный. Камера запечатлела взрыв и поднимающиеся клубы чёрного дыма.

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Ранее сообщалось, что в одном из освобождённых от присутствия ВСУ сёл курского региона нашли труп ВСУшника, он лежал в промышленном холодильнике. Вероятно, сослуживцы решили не брать с собой тело погибшего товарища при отступлении.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Будни Радистки

Наталья Демьянова
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