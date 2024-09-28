Ликвидация вооружённого мечом бойца ВСУ в Курской области попало на видео
В Курской области ликвидировали вооружённого мечом бойца ВСУ
Вооружённый мечом солдат ВСУ уничтожен в Курской области. Соответствующее видео появилось в околовоенном телеграм-канале «Будни радистки».
Ликвидация ВСУшника с мечом в Курской области. Видео © Telegram / Будни Радистки
На кадрах виден ВСУшник с мечом в руках, передвигающийся по одному из населённых пунктов в курском приграничье. Затем происходит удар по строению, в которое зашёл украинский военный. Камера запечатлела взрыв и поднимающиеся клубы чёрного дыма.
Ранее сообщалось, что в одном из освобождённых от присутствия ВСУ сёл курского региона нашли труп ВСУшника, он лежал в промышленном холодильнике. Вероятно, сослуживцы решили не брать с собой тело погибшего товарища при отступлении.
Кадр из видео Telegram / Будни Радистки