Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ в курском приграничье

В Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — сообщили представители оборонного ведомства.

Согласно предоставленным данным, операция была проведена в рамках выполнения боевых задач, направленных на нейтрализацию угроз в приграничной зоне.