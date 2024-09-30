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30 сентября, 04:21

Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ: Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области

В Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — сообщили представители оборонного ведомства.

Согласно предоставленным данным, операция была проведена в рамках выполнения боевых задач, направленных на нейтрализацию угроз в приграничной зоне.

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Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в Курской области. Экипаж многофункционального Су-34 использовал авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уничтожив опорный пункт и ликвидировав личный состав противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Кирилл Сосновских
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