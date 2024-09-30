Российские Су-25 атаковали опорный пункт ВСУ в курском приграничье
Минобороны РФ: Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области
В Курской области самолёты штурмовой авиации Су-25 нанесли удар по опорному пункту и личному составу Вооружённых сил Украины. Информацию об этом предоставило Министерство обороны РФ.
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — сообщили представители оборонного ведомства.
Согласно предоставленным данным, операция была проведена в рамках выполнения боевых задач, направленных на нейтрализацию угроз в приграничной зоне.
Ранее истребитель-бомбардировщик Су-34 нанёс сокрушительный удар по опорному пункту Вооружённых сил Украины в Курской области. Экипаж многофункционального Су-34 использовал авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции, уничтожив опорный пункт и ликвидировав личный состав противника.
Shutterstock / FOTODOM / JetKat