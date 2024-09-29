«Дождались рейса к Бандере»: Российский дрон ликвидировал ВСУшников, рассевшихся на остановке под Курском

Российский дрон уничтожил несколько ВСУшников, которые расселись на остановке в приграничном районе Курской области. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Кадры ликвидации зашедших в Курскую область ВСУшников и последствия прилёта БПЛА. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

«Боевики ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались прямого рейса к Бандере», — говорится в описании к ролику.

Всё произошло в селе Ольговка Курской области. Судя по видеозаписи, от взрыва БПЛА бетонная остановка попросту сложилась, как карточный домик. Также на кадрах можно заметить уничтоженную украинскую БМП. Эта машина использовалась для попытки эвакуации солдат ВСУ.