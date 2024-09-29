За минувшие сутки ВСУ потеряли в Курской области более 400 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. Также противник лишился девяти единиц бронетехники, в том числе танка и восьми боевых бронированных машин, артиллерийского орудия, пусковой установки РСЗО RM-70 Vampire и девяти автомобилей.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 560 военнослужащих, 133 танка, 64 боевые машины пехоты, 97 бронетранспортеров, 850 боевых бронированных машин, 550 автомобилей, 146 артиллерийских орудий, 32 пусковые установки реактивных систем залпового огня <...>, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, <...> 38 станций РЭБ», — говорится в сообщении ведомства.