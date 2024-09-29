ВС РФ поразили два топливных объекта и центр радиотехнической разведки ВСУ
Российские войска в течение последних суток нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры и центру радиотехнической разведки ВСУ. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
«Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах», — добавили в ведомстве.
Недавно известный американский политолог Джон Миршаймер заявил, что российские войска имеют огромное преимущество перед ВСУ. По его мнению, баланс сил и дальше будет перевешивать в сторону Москвы.
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