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Регион
29 сентября, 09:54

ВС РФ поразили два топливных объекта и центр радиотехнической разведки ВСУ

Российские войска в течение последних суток нанесли удары по двум объектам топливной инфраструктуры и центру радиотехнической разведки ВСУ. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.

«Нанесено поражение <...> скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах», — добавили в ведомстве.

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Недавно известный американский политолог Джон Миршаймер заявил, что российские войска имеют огромное преимущество перед ВСУ. По его мнению, баланс сил и дальше будет перевешивать в сторону Москвы.

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Shutterstock / FOTODOM / Krezodent

Николай Рюмин
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