«Десять к одному»: Запад обеспокоен явным преимуществом России в СВО
Политолог Миршаймер: У ВСУ больше нет возможности сопротивляться силам ВС РФ
В текущих реалиях ситуация на фронте свидетельствует о явном перевесе российских войск, что ставит под сомнение способность Украины к дальнейшему сопротивлению. Об этом в недавнем интервью на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive заявил известный американский политолог Джон Миршаймер.
Эксперт отметил, что Россия имеет преимущество в конфликте на Украине. По его словам, если посмотреть на то, как развиваются события, то станет ясно, что баланс сил продолжит всё больше сдвигаться в пользу России.
На основании данных из различных отчётов политолог также подчеркнул, что в некоторых зонах соотношение живой силы достигает восьми к одному в пользу российских войск. Это указывает на значительное преимущество ВС РФ, которое находит своё выражение в неравных условиях ведения боевых действий.
Кроме того, он обратил внимание на разительный перевес в артиллерии, который составляет десять к одному в пользу российской армии.
«Соотношение артиллерии десять к одному. <…> Вам (ВСУ. — Прим. Life.ru) конец!», — резюмировал свою точку зрения эксперт.
Ранее Зеленский призвал международное сообщество «принудить» Россию к миру, утверждая, что именно она является единственным нарушителем Устава ООН. По словам главы киевского режима, «эту войну нельзя прекратить переговорами», поскольку мирные переговоры не способны разрешить текущий конфликт.
VK / Минобороны РФ