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27 сентября, 16:47

«Бои за каждое село»: Президент Сербии сделал прогноз по СВО, вспомнив корейский сценарий

Вучич: Украинский конфликт пойдёт по корейскому сценарию

Украинский конфликт пойдёт по корейскому сценарию, напряжённые бои будут вестись за каждый населённый пункт. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«В конце концов будет мир, поэтому сильные бои будут вестись за каждое село. Будет достигнут корейский сценарий, и это не будет разрешено 10, 20 или 30 лет, — это будет существенное решение для конфликта на Украине», — сказал глава Сербии в эфире Informer.

По его словам, опросы американцев показывают, что тема СВО находится у них только на девятом или десятом месте. Политик считает, что вскоре из-за такого расклада дел США должны пересмотреть отношение помощи Украине. Он также отметил, что было глупо недооценивать русских, которые на данный момент имеют «психологическое преимущество на фронте.

Кроме того, Вучич прокомментировал и возможное избрание Дональда Трампа на президентский пост. По его мнению, экс-хозяин Овального кабинета будет прагматично подходить к украинскому вопросу.

Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине
Вучич назвал ненормальными лжецами своих оппонентов, говорящих о якобы передаче МиГ-29 Украине

Ранее вице-премьер республики Александр Вулин заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что Сербия никогда не станет членом НАТО и не присоединится к антироссийской истерии Запада. Он не исключил введение Белградом санкций против Москвы.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александра Мышляева
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