Политики из стран Евросоюза осознают неотвратимость переговоров касательно украинского конфликта из-за изнеможения киевского режима. Об этом написала французская газета Le Monde со ссылкой на анонимных чиновников.

«Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — издание цитирует некоего главы МИД из Европы, который, к слову, публично занимает ярую проукраинскую позицию.

Политик понимает, что поддержка Киева от американского президента Джо Байдена уже исчерпала все лимиты. Именно поэтому сам лидер США может склониться в сторону дипломатии. По словам другого источника агентства, Германия, Британия и Франция уже начинают продумывать для Украины «корейский сценарий» или что-то похожее на сосуществование ФРГ и ГДР в период холодной войны.