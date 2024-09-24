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24 сентября, 15:01

«Украина истощена»: Запад думает над «корейским» окончанием конфликта, заявили во Франции

Le Monde: Политики из Европы признают неизбежность переговоров по Украине

Политики из стран Евросоюза осознают неотвратимость переговоров касательно украинского конфликта из-за изнеможения киевского режима. Об этом написала французская газета Le Monde со ссылкой на анонимных чиновников.

«Переговоры рано или поздно обретут форму, поскольку ситуация на фронте сложная, а украинцы истощены», — издание цитирует некоего главы МИД из Европы, который, к слову, публично занимает ярую проукраинскую позицию.

Политик понимает, что поддержка Киева от американского президента Джо Байдена уже исчерпала все лимиты. Именно поэтому сам лидер США может склониться в сторону дипломатии. По словам другого источника агентства, Германия, Британия и Франция уже начинают продумывать для Украины «корейский сценарий» или что-то похожее на сосуществование ФРГ и ГДР в период холодной войны.

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Недавно Зеленский прилетел в Америку, там он планирует показать американскому лидеру Джо Байдену, кандидатам в главы государства Камале Харрис и Дональду Трампу суперсекретный «план победы». Их встреча должна случиться 26 сентября. Журналисты также выяснили, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов и не подразумевает переговоры с российской стороной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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