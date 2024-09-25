Зеленский уговаривает Совбез ООН «принудить» Россию к миру

Владимир Зеленский призывает «принудить» Россию к миру с Украиной, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации. С таким заявлением выступил глава киевского режима на выступлении на Совбезе ООН. Отрывок своих слов он опубликован в Telegram.

«Вот почему эту войну нельзя прекратить переговорами. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал Зеленский с трибуны.

В данной ситуации, по его словам, мирные переговоры не смогут ничего решить, их недостаточно. Зеленский уверен, что конфликт не может просто прекратиться.