Зеленский уговаривает Совбез ООН «принудить» Россию к миру
Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский призывает «принудить» Россию к миру с Украиной, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации. С таким заявлением выступил глава киевского режима на выступлении на Совбезе ООН. Отрывок своих слов он опубликован в Telegram.
«Вот почему эту войну нельзя прекратить переговорами. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал Зеленский с трибуны.
В данной ситуации, по его словам, мирные переговоры не смогут ничего решить, их недостаточно. Зеленский уверен, что конфликт не может просто прекратиться.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия непременно одержит победу в конфликте с Западом. По его словам, для улучшения отношений с западными странами необходимо придерживаться устава ООН и возвратить организацию к её истокам. Также по поводу СВО высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что Россия продолжит стремиться к выполнению всех целей спецоперации, несмотря на Запад.