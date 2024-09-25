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25 сентября, 11:35

Зеленский уговаривает Совбез ООН «принудить» Россию к миру

Зеленский во время выступления на Совбезе ООН призвал «принудить» Россию к миру

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский призывает «принудить» Россию к миру с Украиной, поскольку она якобы является единственным нарушителем устава международной организации. С таким заявлением выступил глава киевского режима на выступлении на Совбезе ООН. Отрывок своих слов он опубликован в Telegram.

«Вот почему эту войну нельзя прекратить переговорами. Россию можно только принудить к миру, и это именно то, что нужно — принудить Россию к миру как единственного агрессора в этой войне, единственного нарушителя Устава ООН», — сказал Зеленский с трибуны.

В данной ситуации, по его словам, мирные переговоры не смогут ничего решить, их недостаточно. Зеленский уверен, что конфликт не может просто прекратиться.

Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия непременно одержит победу в конфликте с Западом. По его словам, для улучшения отношений с западными странами необходимо придерживаться устава ООН и возвратить организацию к её истокам. Также по поводу СВО высказался постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Он заявил, что Россия продолжит стремиться к выполнению всех целей спецоперации, несмотря на Запад.

Наталья Афонина
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