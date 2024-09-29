Украинские солдаты насильно вывозили жителей Новогродовки Донецкой Народной Республики (ДНР) на подконтрольную территорию, когда к городу подходили ВС РФ. Об этом журналистам рассказал Игорь, сумевший остаться дома. По его словам, население, поддерживающее Киев, уехало задолго до приближения линии фронта.

«Местные власти ездили, искали по подвалам людей, которые не хотят эвакуироваться на сторону Украины, предпочитая остаться в родном городе... Дети в возрасте 12-15 лет уже сами осознавали складывавшуюся ситуацию и отказывались покидать город», — поделился Игорь.

Житель добавил, что власти даже разлучали семьи, похищая детей, вынуждая матерей ехать за ними на украинскую сторону. Сам же Игорь «кормил СБУ завтраками» и обещал, что поедет с ними, когда начнутся боевые действия. Резкий отказ от эвакуации воспринимался агрессивно, заключил мужчина.