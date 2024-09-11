В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации

В Харьковской области местные власти расширят зону принудительной эвакуации ещё на 29 населённых пунктов около Купянска. Об этом сообщил глава украинской военной администрации Олег Синегубов.

«Планируем на ближайшем заседании совета обороны области рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населённых пунктов трёх общин Купянского района. Под эвакуацию подпадают около 270 детей с их родителями», — написал Синегубов в телеграм-канале.