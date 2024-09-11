В Харьковской области хотят расширить зону принудительной эвакуации
В Харьковской области хотят расширить зону эвакуации на 29 населённых пунктов
В Харьковской области местные власти расширят зону принудительной эвакуации ещё на 29 населённых пунктов около Купянска. Об этом сообщил глава украинской военной администрации Олег Синегубов.
«Планируем на ближайшем заседании совета обороны области рассмотреть решение о расширении зоны принудительной эвакуации семей с детьми из 29 населённых пунктов трёх общин Купянского района. Под эвакуацию подпадают около 270 детей с их родителями», — написал Синегубов в телеграм-канале.
Глава военной администрации региона уточнил, что власти Украины регулярно эвакуируют население на подконтрольных им территориях, объясняя эти шаги «вопросами безопасности». В частности, в конце июня начали принудительно вывозить людей из Дзержинска (украинское название — Торецк), в августе — из Красноармейска (Покровск). Также эвакуация происходила в прифронтовых районах Сумской и Харьковской областей.
Ранее Life.ru писал, что на Украине в Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов. Речь идёт о Глухове, Свессах и Эсмани. До этого глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх заявил, что эвакуация необходима из-за усилившихся обстрелов региона на фоне боевых действий в Курской области.
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