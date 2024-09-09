На Украине в Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. По его словам, всего на Суджанском направлении ВС РФ уничтожили две украинские боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца». Кроме того, сегодня стало известно, что за время боев в Курской области ВСУ потеряли 11400 военных.