На Украине в Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов
Обязательную эвакуацию объявили в трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины. Об этом сообщили в местной администрации.
«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населённых пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации», — говорится в официальном обращении администрации.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. По его словам, всего на Суджанском направлении ВС РФ уничтожили две украинские боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца». Кроме того, сегодня стало известно, что за время боев в Курской области ВСУ потеряли 11400 военных.
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