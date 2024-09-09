ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 17:15

На Украине в Сумской области объявили эвакуацию из трёх населённых пунктов

Обязательную эвакуацию объявили в трёх населённых пунктах Шосткинского района в Сумской области Украины. Об этом сообщили в местной администрации.

«В Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населённых пунктов: Глухова, Свессы и Эсмани. Основные вопросы первого этапа обсудили на выездном заседании координационного штаба по эвакуации», — говорится в официальном обращении администрации.

Наёмники и солдаты ВСУ в 13 сёлах Сумщины не пережили смертоносный налёт российской авиации
Наёмники и солдаты ВСУ в 13 сёлах Сумщины не пережили смертоносный налёт российской авиации

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объявил, что российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. По его словам, всего на Суджанском направлении ВС РФ уничтожили две украинские боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца». Кроме того, сегодня стало известно, что за время боев в Курской области ВСУ потеряли 11400 военных.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров