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4 сентября, 20:32

Власти Сумской области готовятся к эвакуации жителей из Глухова

Глава ОВА Сумской области Артюх: Готовится эвакуация жителей города Глухова

Эвакуация жителей приграничного города Глухова в Сумской области станет реальностью в ближайшее время. Причиной этому стали усилившиеся обстрелы региона, что связано с активизацией действий в Курской области. Минобороны России сообщало о разрушении ключевых объектов инфраструктуры на территории украинского региона, включая пункты управления и склады с боеприпасами.

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх подтвердил, что решение о массовой эвакуации из Глухова было принято на совете обороны области. В интервью в рамках национального телемарафона он отметил, что в данный момент разрабатывается план по безопасному выводу населения из города и прилегающих территорий.

«Было принято решение на совете обороны области, и сейчас мы реализуем это решение, как правильно эвакуировать население из города Глухова и Глуховской общины», — сообщил глава военной администрации.

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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал планы Киева по укреплению позиций в Курской области, назвав их проявлением истинной сущности киевского режима. В интервью Life.ru он отметил, что Россия продолжит следовать своей стратегии и добьётся выполнения поставленных задач в рамках специальной военной операции, несмотря на действия Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / LCV

Кирилл Сосновских
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