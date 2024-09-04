Киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru о соответствующих планах Владимира Зеленского.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоит», — сказал представитель Кремля, отметив, что Россия точно добьётся своих задач.