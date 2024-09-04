Песков: Киев обнажает свою сущность, планируя закрепиться в Курской области
Киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru о соответствующих планах Владимира Зеленского.
Песков ответил Зеленскому на план закрепиться в Курской области. Видео © Life.ru
«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоит», — сказал представитель Кремля, отметив, что Россия точно добьётся своих задач.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, ВСУ будут удерживать занятые захваченные населённые пункты Курской области. Главарь киевского режима утверждает, что это является частью его «победного плана».
Life.ru