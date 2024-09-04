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4 сентября, 10:13

Песков: Киев обнажает свою сущность, планируя закрепиться в Курской области

Киевский режим обнажает свою сущность, планируя закрепиться в курском приграничье. Об этом Life.ru заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru о соответствующих планах Владимира Зеленского.

Песков ответил Зеленскому на план закрепиться в Курской области. Видео © Life.ru

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоит», — сказал представитель Кремля, отметив, что Россия точно добьётся своих задач.

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Напомним, по словам Владимира Зеленского, ВСУ будут удерживать занятые захваченные населённые пункты Курской области. Главарь киевского режима утверждает, что это является частью его «победного плана».

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Life.ru

Александр Юнашев
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