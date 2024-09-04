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Регион
4 сентября, 05:13

Песков: Кремль учитывает, что ВСУ будут пытаться ударить вглубь территории РФ

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

ВСУ уже наносят удары по территории России с помощью американского оружия, и очевидно, что США вовлечены в вооружённый конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на обсуждаемое снятие таких ограничений Вашингтоном.

«И сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать... А Вашингтон и так вовлечён в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.

В связи с этим «фундаментально ничего не изменится», добавил Песков. По его словам, использование ВСУ поставленного оружия учитывается РФ.

Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ
Пентагон выступил в защиту России от дальнобойных ударов со стороны ВСУ

Напомним, недавно глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров посещали Вашингтон, пытаясь склонить Штаты к оружейному карт-бланшу. Однако поездка закончилась для Киева неутешительно. Как подчёркивали в Белом доме, администрация президента Джо Байдена не намерена менять своё мнение.

Александр Юнашев
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