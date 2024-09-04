Песков: Кремль учитывает, что ВСУ будут пытаться ударить вглубь территории РФ

ВСУ уже наносят удары по территории России с помощью американского оружия, и очевидно, что США вовлечены в вооружённый конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции Москвы на обсуждаемое снятие таких ограничений Вашингтоном.

«И сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства. Очевидно, что украинцы будут это делать... А Вашингтон и так вовлечён в этот конфликт», — сказал представитель Кремля.