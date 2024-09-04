Карт-бланша не будет: Белый дом подвёл черту в фиаско миссии Умерова и Ермака в Вашингтоне
Жан-Пьер: США сохраняют запрет на применение своего оружия для ударов вглубь РФ
Соединённые Штаты всё ещё не собираются давать Украине добро на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь российской территории. Так на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит", — коротко ответила она.
Слова Жан-Пьер свидетельствуют о провале миссии министра обороны Украины Рустема Умерова и главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Они посещали Вашингтон с целью склонить союзника к оружейному карт-бланшу, но вернулись на родину ни с чем.
Flickr / The White House