Карт-бланша не будет: Белый дом подвёл черту в фиаско миссии Умерова и Ермака в Вашингтоне

Соединённые Штаты всё ещё не собираются давать Украине добро на использование американского оружия для нанесения ударов вглубь российской территории. Так на соответствующий вопрос журналистов в рамках брифинга ответила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось, и процесса изменений не происходит", — коротко ответила она.